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CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Esad'ı savunup Türkiye'yi suçladı

Giriş Tarihi: 07.03.2020, 13:49

CHP'nin Esad rejimine desteği sürüyor. Bir skandal açıklama da CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan geldi. Gökhan, cansiperane Esad'ı savundu. Türkiye'yi suçladı. Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'na çirkin sözlerle yüklenen Ülgür Gökhan, "Terör örgütlerine destek veriliyor. Esad bu nedenle bombalıyor" dedi. Gökhan daha önce de skandal sözlerle gündeme gelmişti. CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "HDP barajı geçerse pilav dağıtacağım" ifadeleri ile günlerce konuşulmuş, büyük tepki görmüştü.

CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclisi toplantısında skandal ifadeler kullandı. Kahraman Mehmetçik'in alçak saldırı ile kanını döken Esad rejimini tüm gücüyle savunan Gökhan, Türkiye'yi teröristlerle işbirliği yapmak ile suçladı. Gökhan, "Esad, teröristlerin yanında olduğumuz için bizi bombalıyor" dedi. Skandal sözlerin ortaya çıkmasıyla Ülgür Gökhan'a tepki çığ gibi büyüdü. Gökhan, daha önce de HDP'nin barajı geçmesi için büyük mücadele vermiş, "HDP barajı geçerse pilav dağıtacağım" demişti.

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