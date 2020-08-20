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    Yeniasır TV Gündem CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde vaatler unutuldu!

    CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde vaatler unutuldu!

    Giriş Tarihi: 20.08.2020, 15:46

    CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 4 dönemdir görevde ancak Gökhan, görevde bulunduğu süre içerisinde pek çok vaatte bulunmasına rağmen bunları gerçekleştirmedi. Verilen sözler, hizmetler, yatırımlar ne durumda? Ahaber ekibinden Vedat Sezer konukları ile birlikte durumu değerlendirdi. İşte detaylar...

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