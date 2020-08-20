CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 4 dönemdir görevde ancak Gökhan, görevde bulunduğu süre içerisinde pek çok vaatte bulunmasına rağmen bunları gerçekleştirmedi. Verilen sözler, hizmetler, yatırımlar ne durumda? Ahaber ekibinden Vedat Sezer konukları ile birlikte durumu değerlendirdi. İşte detaylar...
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde vaatler unutuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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