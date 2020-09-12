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    CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüzüne uğrayan kadın A Haber’e konuştu

    Giriş Tarihi: 12.09.2020, 10:52

    CHP'de skandallar bitmiyor. Son olarak Didim Belediyesi'nde gündeme gelen tecavüz iddiası ise kan dondurdu. CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. CHP'li başkanın tecavüzüne uğrayan kadın yaşadığı dehşeti A Haber ekranlarında anlattı.

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