CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği bir restoranda saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis, kargaşayı önlemeye çalışırken sarhoş olan CHP'li Atabay polisin üzerine yürüyerek saldırdı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay sarhoşken polislere saldırdı! İşte o skandal anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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