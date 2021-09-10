CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal tören! Soruşturma başlatıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-edremit-belediyesinden-skandal-toren-sorusturma-baslatildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün tören düzenlendi. Ancak törende Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsilde üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açması büyük tepki çekti. Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.