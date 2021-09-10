CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal tören:Türk kadınını zincire vurdular

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-edremit-belediyesinden-skandal-torenturk-kadinini-zincire-vurdular" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün tören düzenlendi. Ancak törende Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsilde üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açması büyük tepki çekti. Olay anında kutlama alanında bulunan AK Parti Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna yaşanan olaya sert tepki gösterirken A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.