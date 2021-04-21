CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. Katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Engin Altay, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etti.
CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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