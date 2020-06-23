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    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek

    Giriş Tarihi: 23.06.2020, 13:02

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' çıkışına ; CHP'li Faik Öztrak yaptığı açıklama ile destek verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li isimlerin skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına tepki göstererek "Hizmet üretmeyen be zihniyetin toksik zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir" dedi.

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