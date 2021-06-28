  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?

    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?

    Giriş Tarihi: 28.06.2021, 08:43

    A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir'in Ayvacık'daki plajının kaçak açılışına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Kaçak törene çok sayıda CHP'li ismin katıldığını belirten Karaman tesisin önceden mühürlendiğini ve inşaata mührün kırılıp devam edildiğini ifade etti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2021 hava durumu
    Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2021 hava durumu
    Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı
    Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı
    İzmirli vatandaş isyan etti: Bıktık artık CHP'den
    İzmirli vatandaş isyan etti: Bıktık artık CHP'den
    Marmaris'teki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli açıkladı
    Marmaris'teki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli açıkladı
    Önce yakıt aldı, sonra drift yaptı!
    Önce yakıt aldı, sonra drift yaptı!
    Marmaris’te orman yangını
    Marmaris’te orman yangını
    Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk temeli attı
    Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk temeli attı
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti
    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar!
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 18 yaş üstü aşılanmaya başlıyor
    Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bakan Akar açıkladı
    Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bakan Akar açıkladı
    Alev alan otobüste can pazarı
    Alev alan otobüste can pazarı