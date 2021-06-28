CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-isimler-ayvaciktaki-kacak-restoranin-acilisinda-boy-gosterdi-bakin-sahibi-kim-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir'in Ayvacık'daki plajının kaçak açılışına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Kaçak törene çok sayıda CHP'li ismin katıldığını belirten Karaman tesisin önceden mühürlendiğini ve inşaata mührün kırılıp devam edildiğini ifade etti.