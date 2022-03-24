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    CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi’nde büyük skandal! Çocuk etkinliğindeki eşcinsel mesaja tepki yağıyor

    Giriş Tarihi: 24.03.2022, 10:16

    İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi büyük bir skandala imza attı. Belediye, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için düzenleyeceği sosyal etkinlikler için ön başvuru formu hazırladı. Formu doldurmaya çalışanlar ise gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Formda doldurulması istenen cinsiyet kısmında kadın ve erkek seçeneklerinin yanında “diğer” seçeneği de eklenmişti. Çocuk etkinliğindeki bu skandala sosyal medyadan tepki yağmaya başladı. Belediyeden yapılan açıklamada ise ‘diğer’ seçeneğinin olmadığı iddia edildi. Fakat velilerin aldığı ekran görüntüleri belediyeyi yalanladı.

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