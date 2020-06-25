CHP'li İzmir Belediyesi'nden tartışılan tadilat! Bir ev fiyatına kolon boyama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-belediyesinden-tartisilan-tadilat-bir-ev-fiyatina-kolon-boyama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Meydanı'ndaki Belediye Sarayı'nın taşıyıcı kolonlarını depreme karşı güçlendirmek yerine geçtiğimiz şubat ayında gökkuşağı renklerine boyadı. Kolonların aynı zamanda LGBTİ'yi simgeleyen renklere boyanmış olması kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde boyama işleminin KDV hariç 197 bin 700 liraya mal olduğunu açıkladı. Konuyu Ahaber ekranlarında değerlendiren uzman isim 'Klasik CHP anlayışı. Şehrin önemli sorunlarını görmezden gelip 20-30 bin TL'ye hallolabilecek bir bina kolonu için 200 bin lira para harcanıyor." ifadelerini kullandı. Yaşananlar İzmirlinin parasının nasıl çöpe gittiğini ortaya koydu.