CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in müsrif belediyecilik anlayışı! Yeni borçlanma yetkisi istedi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, mülkiyeti belediyeye ait konut ve arsaları tek tek elden çıkarırken bir yandan da borçlanıyor. Soyer şimdi de 110 milyon liralık daha borçlanma yetkisi istiyor. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konuyu A Haber Muhabiri Tayfun Er'e değerlendirdi.

Bir yandan mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait konut ve arsaları bir bir elden çıkaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir yandan da belediye borçlarına yenilerini eklemek için harekete geçti. İzlediği popülist politikalarla büyükşehir belediyesini borç batağına sürükleyen Soyer yeni bir borçlanma için düğmeye bastı. Soyer önümüzdeki hafta pazartesi günü gerçekleştirilecek olan belediye meclis toplantısında 110 milyon liralık borçlanma için yetki isteyecek.



Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MÜSRİF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Tunç Soyer'in nasıl bir başkanlık yaptığını anlamak için ilk önce Seferihisar'a bakmak lazım. Kendisi 10 yıl Seferihisar'da ilçe belediye başkanlığı yaptı ve bu sürede belediyenin tüm değerli turizm imarlı mülklerini deniz kenarındaki mülklerini sattı yüzlerde milyon liralık satış geliri elde etti ama belediyeyi bıraktığında 140 milyon lira borcu vardı. Bu da devraldığındakinin yaklaşık 3-4 katıydı. Böyle bir müsrif belediyecilik anlayışı var.

BORÇ SARMALINA DOĞRU GİDİYOR

Kendi reklamını yapmak kendi PR'ını yapmak için belediyenin kamunun kaynaklarını kendi parasıymış gibi çekinmeyen bir yapısı var. Bu tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. Daha göreve geleli 2,5 yıl oldu ama binden fazla konutunu sattı belediyenin. Yüzlerce arsasını sattı. Ama diğer taraftan borç miktarı da 3,5-4 milyar liradan 12 milyar liralar seviyesine çıktı. Hızla bir borç sarmalına doğru gidiyor.

"SOYER MİRASYEDİLİK YAPIYOR"

Bundan önceki belediye başkanı icraatleri konusunda İzmirlileri memnun edemedi ama en azından sağlam bir belediye kasası bıraktı. Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu gerçekten çok iyiydi ama Tunç Soyer şimdi mirasyedilik yaparak bu paraları istediği gibi savuruyor. Heykeller yapıyor, koni dizme ihaleleri yapıyor. Cebinden çıkmadığı için para her türlü harcamayı hiç düşünmeden yapabiliyor. Kamu parasını harcarken bir hassasiyet göstermiyor.

110 MİLYON TL'LİK BORÇ TALEBİ

İzmir'de deprem oldu 117 kişi vefat etti. İzmir'de çok acil bir kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor ama belediye başkanı bu sürede bir tane bile kentsel dönüşüm için adım atamadı. Onun yerine anıt yaptı. Oysa TOKİ'nin yaptığı konutlar 1 yıl içerisinde bitirildi. Aklı fikri heykel. Yapılan harcamalar neticesinde borçlar da bu noktayı geldi. Daha geçtiğimiz günlerde İZBETON şirketi için 60 milyon liralık borçlanma kararı almışlardı şimdi 110 milyon lira daha belediyeye borç alıyor. Bakalım İzmirliler Tunç Soyer sonrası bu borçları nasıl ödeyecek? Ödeyebilecek yapıda bir belediye kalacak mı bu da merak ediliyor İzmir'de.