CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer PKK'lı Slavoj Zizek'i konuşmacı yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandalla çalkalanıyor. Aldığı kararlarla tepki çeken Tunç Soyer bir yenisine daha imza attı. Soyer'in belediyenin İzmir Sanal Kitap Günleri’ne PKK destekçisi Slavoj Zizek’e konuşmacı olarak yer vereceği öğrenildi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup etkinliğe tepki göstererek iptal edilmesini istedi.