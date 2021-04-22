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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında

    Giriş Tarihi: 22.04.2021, 12:54

    İzmir'in sorunları bitmiyor. Şehirde vatandaşı bezdiren altyapı sorunu, Körfez sorunu, köstebek yuvasına dönmüş yollar gibi pek çok sorun bulunuyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorunlara bir türlü çözüm getirmezken belediyenin borcu da 12 milyar lirayı buldu. 30 binden fazla çalışanı olan belediye plansız harcamaları ve kaynakların kötüye kullanımı ile İzmirlilerin tepkisini çekiyor. Peki İzmirlinin parası nereye gidiyor? İzmir neden borç batağında? İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, A Haber ekranlarında konuyu değerlendirdi.

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