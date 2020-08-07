CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hastane yapımına engel oldu!

CHP'li İzmir Belediyesi hastane yapımına engel oldu. Belediye, İzmir'in Kiraz ilçesinde yapılması planlanan hastane için mahkemeye başvurarak durdurma kararı aldırdı. "Mahkemeler açıldığından geri döneceğini biliyoruz" diyen hastane personeli , "Artık ilçemize yetmeyen bir hastanemiz var 5 hekimle çalışıyoruz fakat bu hekimlerin birçoğunu görevlendirmeyle getirmek zorunda kalıyoruz. Biz hastanemizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu.
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