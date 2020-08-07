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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hastane yapımına engel oldu!

    Giriş Tarihi: 07.08.2020, 09:54

    CHP'li İzmir Belediyesi hastane yapımına engel oldu. Belediye, İzmir'in Kiraz ilçesinde yapılması planlanan hastane için mahkemeye başvurarak durdurma kararı aldırdı. "Mahkemeler açıldığından geri döneceğini biliyoruz" diyen hastane personeli , "Artık ilçemize yetmeyen bir hastanemiz var 5 hekimle çalışıyoruz fakat bu hekimlerin birçoğunu görevlendirmeyle getirmek zorunda kalıyoruz. Biz hastanemizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu.

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