CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hastane yapımına engel oldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-buyuksehir-belediyesi-hastane-yapimina-engel-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Belediyesi hastane yapımına engel oldu. Belediye, İzmir'in Kiraz ilçesinde yapılması planlanan hastane için mahkemeye başvurarak durdurma kararı aldırdı. "Mahkemeler açıldığından geri döneceğini biliyoruz" diyen hastane personeli , "Artık ilçemize yetmeyen bir hastanemiz var 5 hekimle çalışıyoruz fakat bu hekimlerin birçoğunu görevlendirmeyle getirmek zorunda kalıyoruz. Biz hastanemizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu.