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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü | Video

    Giriş Tarihi: 09.09.2022, 15:34

    Bulduğu her fırsatta ağaçlar ve çevrecilik üzerinden algı yaratan CHP, İzmir'de bir skandala daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen Tarkan konseri için Gündoğdu Meydanı'nda bulunan ağaçları kökünden söktü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

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    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül'de Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform Çarşamba günü akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

    Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Platformun enkaz kaldırma çalışmaları uzun süreceği için, Tarkan'ın konser vereceği yerde değişikliğe gidildi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda konser vermesi kararlaştırıldı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Gündoğdu Meydanı'nda çalışmalara başlandı. Belediye ekipleri, Gündoğdu Meydanı'nı yakınında Kordon boyundaki ağaçları yer açmak için kökünden söktü.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Twitter'da da paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüyü çeken vatandaş belediye görevlisine, "Dayı o ağaç tekrar yeşermez ki şimdi" dediği duyuluyor. Belediye görevlisi de, "Yeşerir, yeşerir tabi ki" diye cevap veriyor. Daha önce çevreci söylemleri ile gündeme gelen Tarkan'ın konser vereceği alandaki ağaçların kökünden sökülmesine sessiz kalması dikkat çekti.

    CHP SÖZDE DOĞA VE ÇEVRE AŞIĞI
    AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili attığı tweette, "Anladık. CHP sözde doğa ve çevre aşığı da bu kadar mı göze sokularak yapılır bir katliam daha. Bize göre zafer, onlara göre barış olan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş'unun 100. yılındaki Tarkan konserine ağaçları feda ederek yürekler yine sızlamamış belli" dedi.

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