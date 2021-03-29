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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalı karar! HDP'li 11 kişi yeniden işe alındı

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 11:34

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı skandal kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Soyer, "CHP ve HDP ittifakı" çerçevesinde belediyede başlattığı HDP'li kadrolaşmanın ardından İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturması çerçevesinde iş akitlerine son verilen 16 kişiden 11'ini tekrar işe geri aldı. CHP'li belediyenin skandal kararına dair detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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