CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Maskesiz kutlama yaptılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-buyuksehir-belediyesinden-bir-skandal-daha-maskesiz-kutlama-yaptilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

9 Eylül kutlamaları kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi hava gazı fabrikasında bir kutlama yaptı. Kutlamada Tunç Soyer dahil olmak üzere tüm CHP yönetiminin maskesiz olması tepkilere neden oldu. A Haber İzmir Muhabiri Sefer Ayçe'ye detayları anlatan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdür Erhan Gülenç, "7 Eylül akşamında CHP Sözcüsü Faik Öztrak İzmir'deydi. Katıldığı yemekten bir gün sonra Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Buna rağmen koronavirüslü olduğu tespit edilen Faik Öztrak ile aynı masaya oturup yemek yediler. Maskeleri de yok. 9 Eylül günü ise yapılan kutlamalarda yine maske yoktu. Topluma örnek olmaları gereken kişiler bir akşam önce testi pozitif çıkan biriyle yemek yedikten sonra maskesiz bir şekilde eğleniyorlar" dedi. İşte tüm detaylar!