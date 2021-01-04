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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden erzak dağıtım rezaleti! Korona önlemleri hiçe sayıldı

    Giriş Tarihi: 04.01.2021, 10:47

    Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesine bağlı 2’ci Kadriye Mahallesi sakinlerine gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı. Kolilerin dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı dikkat çekti.

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