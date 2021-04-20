CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Kaç heykel yaptık?" ihalesi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-buyuksehir-belediyesinden-kac-heykel-yaptik-ihalesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir hizmet olarak gördüğü heykelleri yine gündemine aldı. Altyapı, çöp ve birçok sorun kentte devam ederken heykel sayımları için harekete geçildi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Kaç heykel yaptık?' ihalesi için kolları sıvadı. Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapı ve birçok sorun devam ederken heykel yapımı tam gaz devam ediyor. Kente hizmetten çok heykel yapılmasının ardından Belediye 'Kaç heykel yaptık?' ihalesini yapacak.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Kent sakinlerinin tepki gösterdiği ihaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak.

İhaleyi alan yüklenici daha önce yapılan heykel, anır ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

Sayım ve fotoğrafla işlemlerinin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.