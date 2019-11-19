CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi yaşanıyor. CHP'li belediye sosyal denge adı altında memurlara ödenen ek ödemeyi gerçekleştirmedi. Bu skandal olay Karşıyaka Belediyesi tarihinde ilk kez yaşandı. Detaylar a haber ekranlarında...İzmir'de AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan 2 bin 900 liranın ödenmediğini iddia etti. Yazılı açıklama yaparak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik eleştirilerdi bulunan AK Partili Çiftçioğlu, belediyenin mali kriz içinde olduğunu ve kurumda çalışan 416 memura, imzalanan TİS gereği her ay 'Sosyal Denge Sözleşmesi' adı altında ödenen 2 bin 900 liranın, bu ay verilmediğini savunan Çiftçioğlu, Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için böyle bir karar alındığını belirtti. Çiftçioğlu, "Hani siz emekçiydiniz, sosyal demokrattınız, işçiden yanaydınız" dedi.
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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