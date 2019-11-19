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CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi yaşanıyor. CHP'li belediye sosyal denge adı altında memurlara ödenen ek ödemeyi gerçekleştirmedi. Bu skandal olay Karşıyaka Belediyesi tarihinde ilk kez yaşandı. Detaylar a haber ekranlarında...

İzmir'de AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan 2 bin 900 liranın ödenmediğini iddia etti. Yazılı açıklama yaparak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik eleştirilerdi bulunan AK Partili Çiftçioğlu, belediyenin mali kriz içinde olduğunu ve kurumda çalışan 416 memura, imzalanan TİS gereği her ay 'Sosyal Denge Sözleşmesi' adı altında ödenen 2 bin 900 liranın, bu ay verilmediğini savunan Çiftçioğlu, Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için böyle bir karar alındığını belirtti. Çiftçioğlu, "Hani siz emekçiydiniz, sosyal demokrattınız, işçiden yanaydınız" dedi.AK Partili Çiftçioğlu, Tugay'ın ayrıca eşine Kent A.Ş.'den lüks makam aracı da tuttuğunu iddia eden Çiftçioğlu, "Karşıyaka Belediyesi iflasa sürüklenirken, Sayın Tugay, zevk ve gösterişten geri kalmıyor" dedi. Öte yandan iddiaları reddeden Başkan Tugay ise, "Belediyede Destek Hizmetleri Müdürlüğü bir araç havuzu oluşturdu. O araç havuzundan müdürler, yöneticiler, kurumun diğer görevli kişileri, herhangi bir görev için araç talep ettikleri zaman onlara tahsis ediliyor. Çok nadiren eşimin de toplantılara katılmak için araç kullandığı oluyor. Ona araç tahsis etme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu da iftira" dedi.