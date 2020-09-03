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    CHP'li Karaburun Belediyesi'nin ağaç katliamına tepkiler sürüyor

    Giriş Tarihi: 03.09.2020, 11:55

    İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi. Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen CHP'li Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü. Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürüldü.Yaşananları Ahaber'den Sefer Ayçe ve konuğu canlı yayında aktardı.

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