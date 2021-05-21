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    CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'

    Giriş Tarihi: 21.05.2021, 17:29

    CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı spor kulüplerine destek adı altında toplanılan 600 bin liranın akıbeti belediye meclisinde sorulunca skandal bir cevap verdi. Karakayalı, Ddağıtmak zorunda değilim maç yok spor yok. Sana ne, size ne?” dedi.

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