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    Yeniasır TV Gündem CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı

    CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı

    Giriş Tarihi: 07.07.2022, 13:16

    Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediyenin taşınmazlarını değeri altında satarak kamu zararı oluşturduğu ortaya çıkan Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın eşinin hesaplarında bazı firmalar ile para transferlerinin de soruşturma kapsamında ortaya çıktığı öğrenildi.

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