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    CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

    Giriş Tarihi: 09.06.2021, 16:19

    İzmir'de Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin belediyedeki odasında arama yaptı. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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