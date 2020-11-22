CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı! İşte yapılan usulsüzlükler!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-menemen-belediyesinin-skandallari-ortaya-cikti-iste-yapilan-usulsuzlukler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Menemen Belediyesi’nin 30 milyon liralık temizlik ihalesini verdiği şirketin beyan edilen adresi boş apartman dairesi çıktı. Bilgisayar alımı yapılan kişinin adresinde demir atölyesi, dezenfektan alınan şirketin adresinde ise pizzacı var.