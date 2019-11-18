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CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! İzmir'de 'bankamatikçi' krizi

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 11:36

İzmir'de 'bankamatikçi' krizi yaşanıyor. CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, borç batağındaki CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne ait milyonluk arazilere göz dikti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 3 aydır işçilerin maaşını ödeyemediğini ve durumun sorumlusunun Tunç Soyer olduğunu söyleyerek, "Giderayak belediyeye aldığı 500 işçiyi Büyükşehir’de çalıştırsın" ifadelerini kullandı. Detaylar a haber ekranlarında...

CHP'li başkandan Tunç Soyer'e sitem: Soyer bankamatikçilerini geri alsın

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