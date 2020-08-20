İzmir Seferihisar Belediyesi borçları ile gündemdeki yerini korurken şimdi de maaş krizi ile tepkilerin odağında. CHP'li belediyenin 2,5 aydır çalışanlarının maaşını vermediği ortaya çıktı. Toplam 160 milyon TL borcu olduğu belirtilen Seferihisar Belediyesi'nin koronavirüs salgın döneminde oldukça yüksek fiyatlara malzeme almasına rağmen işçilerin maaşını ödememesi isyan ettirdi. Ahaber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'den detaylarını aktardı.
CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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