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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu

    Giriş Tarihi: 05.06.2021, 14:06

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Filistin'i işgal eden İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu. Tanrıkulu, "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda neden kimse sesini çıkarmıyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak, dünyaya çağrıda bulundu.

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