CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor! Kanunları hiçe saydı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-torbali-belediye-baskani-ismail-uygurun-skandallari-bitmek-bilmiyor-kanunlari-hice-saydi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, hukuksuz olarak kanunları hiçe sayıp eski belediye başkanının 10 bürokratını Torbalı'dan 773 kilometre uzağa sürdü. Torbalı AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Çağlar, "Memurların ailelerinden yurtlarından olacak şekilde 800 kilometre öteye gönderilmesi ve bu gönderilmesi sırasında hukuksuzluğun açıkça tespit edilmesine rağmen bu işlemin devamı yönünde hareket etmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...