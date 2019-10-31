 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor! Kanunları hiçe saydı

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor! Kanunları hiçe saydı

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 10:11

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, hukuksuz olarak kanunları hiçe sayıp eski belediye başkanının 10 bürokratını Torbalı'dan 773 kilometre uzağa sürdü. Torbalı AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Çağlar, "Memurların ailelerinden yurtlarından olacak şekilde 800 kilometre öteye gönderilmesi ve bu gönderilmesi sırasında hukuksuzluğun açıkça tespit edilmesine rağmen bu işlemin devamı yönünde hareket etmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP tipi sürgün
İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmiyor
Skandalcıbaşı Uygur!
O şimdi başkan yardımcısı
Uygur, 80 işçiye daha kıydı
İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur işçileri kovdu 1.3 milyonluk makam aracı aldı
CHP'li Başkan İsmail Uygur'dan 1. derece torpil! Yüzlerce işçiyi işten çıkaran başkan oğlunu işe aldı
CHP'li Başkan İsmail Uygur torpile oğlundan başladı! 'Pes' dedirten savunma

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor! Kanunları hiçe saydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de gece yarısı 6 kişinin bulunduğu eve pompalı tüfekli saldırı
İzmir'de gece yarısı 6 kişinin bulunduğu eve pompalı tüfekli saldırı
Ailenin başı dertte! Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça izle!
Ailenin başı dertte! Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça izle!
İzmir'de kucağında bebeğiyle zeybek oynayan annenin görüntüsü sosyal medyayı salladı! İşte o görüntüler...
İzmir'de kucağında bebeğiyle zeybek oynayan annenin görüntüsü sosyal medyayı salladı! İşte o görüntüler...
Denizli'de pazarda dehşet anları! Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti
Denizli'de pazarda dehşet anları! Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti
Asker selamı veren canlı heykel rekor kırdı
Asker selamı veren canlı heykel rekor kırdı
Küçük piyanistin büyük hedefi
Küçük piyanistin büyük hedefi
Küçük piyanistin büyük hedefi
Küçük piyanistin büyük hedefi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde