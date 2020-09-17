İzmir’in Torbalı ilçesindeki Dağtekke Mahallesi'nde bulunan üretici pazarındaki konteynerler, vinç ve kamyonlarla ilçe belediyesi tarafından kaldırıldı. Pazarda satış yapan kadınlar, geçmiş yıllarda kendilerine tahsis edilen konteynerlerin kaldırılmasını gözyaşları içinde izleyerek tepki gösterdi.
CHP'li Torbalı Belediyesi üreticilerin pazarını vinçle yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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