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    Yeniasır TV Gündem CHP'li Torbalı Belediyesi üreticilerin pazarını vinçle yıktı!

    CHP'li Torbalı Belediyesi üreticilerin pazarını vinçle yıktı!

    Giriş Tarihi: 17.09.2020, 11:20

    İzmir’in Torbalı ilçesindeki Dağtekke Mahallesi'nde bulunan üretici pazarındaki konteynerler, vinç ve kamyonlarla ilçe belediyesi tarafından kaldırıldı. Pazarda satış yapan kadınlar, geçmiş yıllarda kendilerine tahsis edilen konteynerlerin kaldırılmasını gözyaşları içinde izleyerek tepki gösterdi.

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