CHP'li Tunç Soyer'den AK Parti grubuna salondan çıkarma tehdidi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-tunc-soyerden-ak-parti-grubuna-salondan-cikarma-tehdidi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son zamanlarda İzmir'de yaptığı zamlar ile adından oldukça söz ettiriyor. Soyer'in yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Soyer, İzmir'in sorunlarının konuşulduğu Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyelerine “Susmazsanız tüm grubunuzu salondan çıkartırım. Bazılarına demokrasi bol geliyor.” ifadesini kullandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, suya ve ulaşıma yaptığı zamların yanısıra İZELMAN kreşindeki çifte standart ile tepkilerin odağında. Soyer şimdi de İzmir'in sorunlarının çözülmeye çalışıldığı Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyelerine yönelik olarak, "Bakın sizi (meclisten) çıkartırım. Eğer susmazsanız grubunuzu da çıkartırım." dedi. Soyer'in bu sözlerine tepki gösteren AK Partili üyeler salonu terk etti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: DEMOKRASİYİ MASKE OLARAK KULLANMAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan CHP'li Tunç Soyer'e tepki geldi.

Hamza Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eleştiriyi kendinize hak göreceksiniz ama halkın çıkarlarını gözeterek sizi eleştirenleri tehdit edeceksiniz. Yaptığınız her yanlışla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Demokrasi kimseye bol gelmez. Yeter ki samimi olun, demokrasiyi maske olarak kullanmayın." ifadelerini kullandı.