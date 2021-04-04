Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.
CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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