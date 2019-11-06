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CHP'li Veli Ağbaba, YPG'li terörist Özge Aydın'ı TBMM'de ağırlamış

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 16:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Rasulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen ve 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan PKK/YPG'li terörist Özge Aydın'ı TBMM'de ağırladığı ve konuşma yaptırdığı anların videosu ortaya çıktı. "Ceren Güneş" kod adlı terörist, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.

Suriye'de öldürülen "Ceren Güneş" kod adlı PKK/YPG'li terörist Özge Aydın'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlandığı ve konuşma yaptırıldığı ortaya çıktı.

"TEK SUÇLARI MESLEKLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMAK"
Suriye'de Türk askerine silah doğrultan teröristin yıllar önce TBMM'de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile kamera karşısına geçtiği görüntüler ise yeniden gündeme geldi.

CHP'li Ağbaba, o gün yaptığı konuşmada "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanan bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak." ifadelerini kullanmıştı.





SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi. Bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen isimlerden biri de Ceren Güneş oldu.

YPG İLE MUĞLA'DA TANIŞTI
Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı.

Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi.

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