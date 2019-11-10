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CHP'nin İzmir'deki delege seçimlerinde kadına şiddet iddiası

Giriş Tarihi: 10.11.2019, 16:40

CHP'nin İzmir Karşıyaka'daki delege seçimleri olaylı geçti. Parti üyesi iki kadın darp edildiklerini iddia etti. Darp raporu alan CHP'li isimler suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde gerginlik çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yapılan delege seçimlerinin ikinci gününde, kadına şiddet iddiası gündeme geldi.

ARBEDE NEDENİYLE SEÇİM ERTELENDİ

Sözlü tartışma sırasında iddiaya göre CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ve delege adayları darp edildi. Olaylar nedeniyle seçimler ertelendi. Şiddet gören kadınlar hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından da suç duyurusunda bulunuldu.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Olayın ardından CHP Karşıyaka İlçe Başkanı ile belediye başkanı birbirini suçladı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, kadınların darp edildiği olayın sorumlusunun CHP ilçe başkanı olduğunu ifade etti.

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