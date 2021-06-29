CHP’nin kaçak plajı yıkılacak mı? Yetkililer harekete geçti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpnin-kacak-plaji-yikilacak-mi-yetkililer-harekete-gecti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale Assos'ta, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün, kaçak yaptığı restoranı ve önündeki plajı, il özel idarenin mührünü kırıp, CHP yöneticileriyle birlikte açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, binaya baskın düzenledi. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı denetimde, işletmenin açık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gerekli ölçümleri yaparak, binayı yeniden mühürledi.