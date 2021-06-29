  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem CHP’nin kaçak plajı yıkılacak mı? Yetkililer harekete geçti

    CHP’nin kaçak plajı yıkılacak mı? Yetkililer harekete geçti

    Giriş Tarihi: 29.06.2021, 09:26

    Çanakkale Assos'ta, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün, kaçak yaptığı restoranı ve önündeki plajı, il özel idarenin mührünü kırıp, CHP yöneticileriyle birlikte açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, binaya baskın düzenledi. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı denetimde, işletmenin açık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gerekli ölçümleri yaparak, binayı yeniden mühürledi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP’nin kaçak plajı yıkılacak mı? Yetkililer harekete geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kafede eski eşine saldırdı! Kadınlar müdahale edip kurtardı
    Kafede eski eşine saldırdı! Kadınlar müdahale edip kurtardı
    Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda
    Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda
    Muğla'daki yangında küçük kızın gözyaşları: Evimize bir şey olmasın
    Muğla'daki yangında küçük kızın gözyaşları: Evimize bir şey olmasın
    Muğla'da orman yangını!
    Muğla'da orman yangını!
    Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı
    Kafede eski eşine saldırdı! Kadınlar müdahale edip kurtardı
    Kafede eski eşine saldırdı! Kadınlar müdahale edip kurtardı
    İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu
    İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu
    İhale iptal edilince dava açtı
    Enver Aysever İhale iptal edilince İzmir Büyükşehir'e dava açtı
    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?
    CHP'li isimler Ayvacık'taki kaçak restoranın açılışında boy gösterdi! Bakın sahibi kim çıktı?
    Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk temeli attı
    Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk temeli attı
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar