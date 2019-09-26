CHP'nin orman yangınları için PKK'yı kınayamadığı görüntüler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpnin-orman-yanginlari-icin-pkkyi-kinayamadigi-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün PKK'nın üstlendiği orman yangınları ile ilgili bir kınama yapamayacağını söylemişti. O toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün toplantıda, PKK'yı kınamanın örgütü güçlendirebileceğini iddia ederek, "Ben kati olmayan bilgilere dayanarak orman yangını ile PKK'yı birleştiremem. PKK'yı eleştirelim diyorsak bir gerekçeye bağlayarak PKK'yı eleştirelim." şeklinde skandal ifadelere başvurdu.