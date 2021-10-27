CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... Başkan Erdoğan: CHP, HDP'ye biat etti boyun eğdi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpnin-tezkereye-hayir-oyu-vermesi-baskan-erdogan-chp-hdpye-biat-etti-boyun-egdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Azerbaycan ziyareti sonrası ülkeye dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sınır ötesi tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye "HDP yöneticileri, CHP'ye çağrı yaptı. Siyasi ittifakın devamı CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu, CHP açıkça tehdit ediliyordu. Onurlu bir liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz' deyip HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir" sözleriyle tepki gösterdi.