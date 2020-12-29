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    Yeniasır TV Gündem Çin'den 3 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliyor

    Çin'den 3 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliyor

    Giriş Tarihi: 29.12.2020, 12:04

    Türkiye'nin Çin'li Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla İstanbul'a geliyor. 3 milyon doz koronavirüs aşısı sabah saat 06.10'da İstanbul'da olacak

    Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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