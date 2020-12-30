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    Yeniasır TV Gündem Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye ulaştı

    Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye ulaştı

    Giriş Tarihi: 30.12.2020, 08:46

    Koronavirüs salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı. Bakan Koca, aşıları getiren uçağın Ankara'ya ulaştığına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, test sürecinin hemen başlatılacağını duyurdu. Aşıların Ankara'ya ulaşmasının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.'' dedi.

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