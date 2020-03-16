  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır Tv > Gündem > Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? Nihat Hatipoğlu açıkladı

    Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? Nihat Hatipoğlu açıkladı

    Giriş Tarihi: 16.03.2020, 16:26

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle alınan önlemler arasında cemaatle namaza ara verildiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Erbaş yaptığı açıklamada cuma namazını cemaatle kılmak yerine evde öğle namazının kılınabileceğini belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ' İslamın temel prensibi şu, kendimizi elimizle tehlikeye atmayacağız. Küresel bir tehdit haline gelen bu hastalık sebebiyle tedbirler almak lazım. Peygamberimiz de karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. İslam tarihinde bunların örneği var ve bugün de zaruri bir durum söz konusu. Bu nedenle Diyanet'in açıklaması çok yerinde bir açıklama. " ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? Nihat Hatipoğlu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı
    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı
    Virüs korkusundan İzmir'e geliyorlar
    Virüs korkusundan İzmir'e geliyorlar
    İzmir'de kolonya kuyruğu! Koronavirüs kolonyaya talebi artırdı
    İzmir'de kolonya kuyruğu! Koronavirüs kolonyaya talebi artırdı
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Karınca istilası...
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Karınca istilası...
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı
    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı
    İzmir'de kolonya kuyruğu! Koronavirüs kolonyaya talebi artırdı
    İzmir'de kolonya kuyruğu! Koronavirüs kolonyaya talebi artırdı
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Karınca istilası...
    Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası!
    Ankara Valisi Şahin'den umreden dönen yolcular hakkında açıklama
    Ankara Valisi Şahin'den umreden dönen yolcular hakkında açıklama