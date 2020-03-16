Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? Nihat Hatipoğlu açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cuma-namazi-yerine-ogle-namazi-kilmak-yeterli-mi-nihat-hatipoglu-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle alınan önlemler arasında cemaatle namaza ara verildiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Erbaş yaptığı açıklamada cuma namazını cemaatle kılmak yerine evde öğle namazının kılınabileceğini belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ' İslamın temel prensibi şu, kendimizi elimizle tehlikeye atmayacağız. Küresel bir tehdit haline gelen bu hastalık sebebiyle tedbirler almak lazım. Peygamberimiz de karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. İslam tarihinde bunların örneği var ve bugün de zaruri bir durum söz konusu. Bu nedenle Diyanet'in açıklaması çok yerinde bir açıklama. " ifadelerini kullandı.