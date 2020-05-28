Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cuma-namazinin-nasil-kilinacagi-belli-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden başlayacak olan Cuma namazları için uyarı afişi yayınladı. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs'ta kılınmaya başlanacak cuma namazı için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi. Hastalık belirtisi taşıyanlara, camiye gelmek yerine namazı evde kılmaları tavsiye edildi. Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Corona virüsü salgını günlerinde Cuma namazı nasıl kılınacak? Cuma namazı için belirlenen camilerde cemaat nasıl saf tutacak? İşte camilerde uyulacak yeni kurallar ve yeni cemaatle namazlarda ve yeni Cuma namazı kuralları...