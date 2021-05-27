Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Uçum, 'Seçim barajı düşecek mi?' sorusuna da yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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