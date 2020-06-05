Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cumhurbaskani-erdogan-birlik-komutanlarina-hitap-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir" dedi.