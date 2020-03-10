Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenaze namazına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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