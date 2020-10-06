Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye su temini töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Kıbrıs Rum Kesimi'nin derdi kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir Kıbrıs Türkü buna asla razı olmayacaktır Türkiye, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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