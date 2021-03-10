Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100.Yılında İstiklal Marşı sergisi açılışında önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-100yilindaistiklal-marsisergisi-acilisinda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan," Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz." dedi.