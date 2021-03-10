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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100.Yılında İstiklal Marşı sergisi açılışında önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 10.03.2021, 14:09

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan," Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz." dedi.

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