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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

    Giriş Tarihi: 19.05.2020, 10:57

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. (19 Mayıs 2020 Salı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel mesajında "Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşümüzün başlangıcı olan 19 Mayıs, aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür" ifadelerine yer verdi.

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