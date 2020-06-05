  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilimize müjde!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilimize müjde!

    Giriş Tarihi: 05.06.2020, 16:23

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 10 millet bahçesinin toplu açılışı için düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılına kadar 81 ilimizin tamamının 'Millet Bahçesi'ne kavuşturulacağı müjdesini verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilimize müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Yeni istihdam paketi geliyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Yeni istihdam paketi geliyor
    Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak
    Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokak kısıtlamasını iptal etti! Hangi kurallara uyulacak?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokak kısıtlamasını iptal etti! Hangi kurallara uyulacak?
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! İşte detaylar
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! İşte detaylar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Yeni istihdam paketi geliyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Yeni istihdam paketi geliyor
    Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak
    Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! İşte detaylar
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! İşte detaylar