Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 10 millet bahçesinin toplu açılışı için düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılına kadar 81 ilimizin tamamının 'Millet Bahçesi'ne kavuşturulacağı müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilimize müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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