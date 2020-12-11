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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 11.12.2020, 15:05

    Son dakika haberine göre, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açkılamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi projelerini eleştiren CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Ülkemizin savunma sanayiine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yönetilen bir beşinci kol faaliyetidir." dedi. CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına da tepki gösteren Erdoğan, "Her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Her tacizin hesabını vereceksiniz. Her hırsızlığın hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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